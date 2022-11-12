Удень 12 листопада голова Миколаївської ОВА Віталій Кім опублікував загадковий допис. Таким чином він ніби натякнув, що скоро варто чекати новин і з Кінбурнської коси.

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На що натякає Кім

Віталій Кім опублікував лаконічний допис, у якому натякає на те, що варто чекати новин з Кінбурнської коси. Варто відзначити, що публікація голови Миколаївської ОВА не означає, що цю частину області вже звільнили, однак варто чекати звідти хороших новин.

Окремо відзначимо, що сухопутний шлях на косу пролягає з лівого берега Херсонської області, який поки що тимчасово перебуває під російською окупацією.



Загадковий допис Віталія Кіма / Скриншот

В ОК "Південь" анонсують хороші новини з фронту

В етері національного телемарафону керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк також анонсувала хороші новини з фронту. За її словами, наступ українських військ триває і на Херсоні наші захисники та захисниці не зупиняються. За її словами, хороші новини можуть бути вже сьогодні, 12 листопада.

Ми продовжуємо просуватися і, в тому числі зачищати території, закріплюватися на позиціях, які зайняли. Також ми намагаємося знаходити тих, кого "забули" спеціально чи випадково, тому що при тій "евакуації", яку вони собі влаштували, перше і друге можливо. Поповнюємо обмінний фонд і трошки "російського ленд-лізу". Продовжуємо роботу і зі звільнення населених пунктів. Думаю, що до вечора будуть гарні новини,

– заявила Гуменюк.

Окремо Наталія Гуменюк відзначила, що триває бойова робота щодо Кінбурнської коси.

Варто також відзначити, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак також натякнув, що на українців ще чекають нові хороші новини й вони ще попереду. Водночас посадовець наголосив, що всі успішні наступальні операції наших військ мають високу ціну – життя наших воїнів.

Деокупація Миколаївщини

11 листопада стало відомо, що внаслідок контрнаступальних дій Збройних Сил України на Півдні вдалося деокупувати майже всю частину Миколаївської області, яку вдалося захопити окупантам. Зокрема, напередодні наші воїни звільнили Снігурівку, яка тривалий час була прифронтовим містом.

Крім того, завдяки звільненню Херсонщини, вдалося повернути контроль над водогоном з Дніпра, через який до російського вторгнення здійснювали водопостачання в Миколаїв. Голова ОВА Віталій Кім повідомив, що спершу необхідно провести розмінування, а вже тоді можна буде говорити про відновлення водопостачання в місто.

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