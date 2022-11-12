Бен Воллес підкреслив, що від початку повномасштабного вторгнення Херсон став чи не єдиною досягнутою ціллю Росії. Однак тепер це місто окупанти втратили – його звільнили ЗСУ.

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У росіян виникатимуть питання

Міністр оборони Великої Британії наголосив, що після того, як окупанти фактично втратили єдину досягнута ціль росіянами за майже 9 місяців повномасштабної війни, у росіян можуть виникати питання. Зокрема, головне питання – а за що тоді Росія воює.

У лютому Росія не змогла взяти жодну зі своїх основних цілей, крім Херсона. Тепер, коли він також зданий, прості жителі Росії повинні запитати себе: "Навіщо все це було потрібно?"

– заявив Воллес.

Крім того, глава британського Міноборони наголосив, що російська армія від початку вторгнення зазнала колосальних втрат, а Росія тільки здобула міжнародну ізоляцію та приниження.

Бен Воллес висловив впевненість, що Україна продовжить тиснути на Росію, а світ, в тому числі й Велика Британія, допомагатимуть. Міністр підкреслив, що нікому не можна недооцінювати загрозу з боку Кремля.

Білий дім відреагував на звільнення Херсона

У Білому домі також відреагували на звільнення Україною Херсона. Радник Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван назвав цю подію "видатною перемогою" України.

Салліван також виступив проти того, що деякі політики намагаються тиснути на президента Володимира Зеленського, щоб той погодився на переговори з Росією. Салліван наголосив, що Україна є "стороною миру" у цій війні. Росія може припинити війну просто забравши свої війська з території України. Водночас якщо ЗСУ перестануть битися, то Україні настане кінець.

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