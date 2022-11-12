Бен Уоллес подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения Херсон стал едва ли не единственной достигнутой целью России. Однако теперь этот город оккупанты потеряли – его освободили ВСУ.

Обратите внимание Люди с флагами Украины радуются и плачут: в Херсон запустили первых иностранных журналистов

У россиян будут возникать вопросы

Министр обороны Великобритании подчеркнул, что после того, как оккупанты фактически потеряли единственную достигнутую цель россиянами почти за 9 месяцев полномасштабной войны, у россиян могут возникать вопросы. В частности, главный вопрос – а за что тогда Россия воюет.

В феврале Россия не смогла взять ни одну из своих основных целей, кроме Херсона. Теперь, когда он тоже сдан, простые жители России должны спросить себя: "Зачем все это было нужно?"

– заявил Уоллес.

Кроме того, глава британского Минобороны подчеркнул, что российская армия с начала вторжения понесла колоссальные потери, а Россия только получила международную изоляцию и унижение.

Бен Уоллес выразил уверенность, что Украина продолжит давить на Россию, а мир, в том числе и Великобритания, будут помогать. Министр подчеркнул, что никому нельзя недооценивать угрозу со стороны Кремля.

Белый дом отреагировал на освобождение Херсона

В Белом доме также отреагировали на освобождение Украиной Херсона. Советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан назвал это событие "выдающейся победой" Украины.

Салливан также выступил против того, что некоторые политики пытаются давить на президента Владимира Зеленского, чтобы он согласился на переговоры с Россией. Салливан подчеркнул, что Украина является "стороной мира" в этой войне. Россия может прекратить войну просто забрав свои войска с территории Украины. В то же время, если ВСУ перестанут биться, то Украине придет конец.

Тем временем у пропагандистов истерика из-за Херсона: смотрите видео