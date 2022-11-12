В Херсон запустили первых иностранных журналистов
Впрочем, журналистов не могли пустить в город, поскольку разминирование территории еще не началось, сообщал Владимир Зеленский 11 ноября, вечером. Но уже сегодня, 12 ноября, один из иностранных представителей СМИ попал в город и показал, что там происходит.
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Так, корреспондент SkyNews Алекс Росси опубликовал щемящие видео с окрестностей и центра Херсона. На кадрах толпа людей с сине-желтыми флагами радуются и плачут.
Ранним утром люди уже стоят в центре города и на окраинах, и очень благодарны увидеть то, о чем не думали, что увидят в течение длительного времени, если вообще когда-либо,
– говорит он.
Росси также принимал объятия от жителей области, которые выражали благодарность, и радовались, что наконец-то дождались деоккупации.
Что происходит сейчас в Херсоне: видео
Другие кадры из Херсона говорят о том, что местные вышли в центр города, чтобы отпраздновать свободу. Алекс говорит, что жители "очень эмоциональные" и кричат "Слава Украине!"
Херсон празднует освобождение / Фото SkyNews
Надо иметь то, ради чего ты живешь, и это был момент, ради которого нужно жить. Освобождение – это не то, что происходит каждый год, это происходит через пять поколений, и это мгновение, чтобы остаться,
– рассказывает один из херсонцев.
В то же время журналист отмечает, что они собираются здесь и по другой причине – здесь военные отлаживают интернет-сервис, чтобы они могли связаться со своими близкими впервые за 9 месяцев оккупации.
Херсонцы празднуют свободу: видео
Освобождение Херсона: главное
- 11 ноября спецподразделения ВСУ вошли в Херсон. Местные жители со слезами на глазах встретили украинских защитников на площади, скандируя "ВСУ".
- В ГУР сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины и в город заходят части ВСУ.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр напомнила, что освобождение населенных пунктов происходит в несколько этапов. По ее словам, в Херсон вошли спецподразделения. Однако основные войска ВСУ находятся на подступах к городу.
- А в Генштабе ВСУ заявили, что подразделения наших войск в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра.
- Ранее в сети опубликовали видео с машины ехавших из Херсона россиян. На записи оккупанты жалуются на давление со стороны украинских войск и буквально плачут из-за отъезда на свою Родину.
- Жители Херсона вышли на улицы, чтобы встретить украинских военных и отпраздновать освобождение.
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