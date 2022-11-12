В Херсон запустили перших іноземних журналістів

Втім, журналістів не могли пустити в місто, оскільки розмінування території ще навіть не почалося, повідомляв Володимир Зеленський 11 листопада увечері. Але вже сьогодні, 12 листопада, один із іноземних представників ЗМІ потрапив у місто та показав, що там відбувається.

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Так, кореспондент SkyNews Алекс Россі опублікував щемливі відео з околиць та центра Херсона. На кадрах натовп людей з синьо-жовтими стягами радіють і плачуть.

Рано-вранці люди вже стоять в центрі міста та на околицях і дуже вдячні побачити те, про що не думали, що побачать протягом тривалого часу, якщо взагалі коли-небудь,

– каже він.

Россі також приймав обійми від жителів області, які висловлювали подяку, і раділи, що нарешті дочекалися деокупації.

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Інші кадри з Херсона свідчать про те, що місцеві вийшли в центр міста, аби відсвяткувати свободу. Алекс каже, що жителі "дуже емоційні" і кричать "Слава Україні!".

Херсон святкує звільнення / Фото SkyNews

Треба мати те, заради чого ти живеш, і це був момент, заради якого треба жити. Визволення – це не те, що відбувається щороку, це відбувається через п'ять поколінь, і це мить, щоб залишитися,

– розповідає один із херсонців.

Водночас журналіст зауважує, що вони збираються тут і з іншої причини – тут військові налагоджують інтернет-сервіс, щоб вони могли зв'язатися зі своїми близькими вперше за 9 місяців окупації.

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