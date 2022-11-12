В Херсон запустили перших іноземних журналістів
Втім, журналістів не могли пустити в місто, оскільки розмінування території ще навіть не почалося, повідомляв Володимир Зеленський 11 листопада увечері. Але вже сьогодні, 12 листопада, один із іноземних представників ЗМІ потрапив у місто та показав, що там відбувається.
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Так, кореспондент SkyNews Алекс Россі опублікував щемливі відео з околиць та центра Херсона. На кадрах натовп людей з синьо-жовтими стягами радіють і плачуть.
Рано-вранці люди вже стоять в центрі міста та на околицях і дуже вдячні побачити те, про що не думали, що побачать протягом тривалого часу, якщо взагалі коли-небудь,
– каже він.
Россі також приймав обійми від жителів області, які висловлювали подяку, і раділи, що нарешті дочекалися деокупації.
Що відбувається зараз в Херсоні: відео
Інші кадри з Херсона свідчать про те, що місцеві вийшли в центр міста, аби відсвяткувати свободу. Алекс каже, що жителі "дуже емоційні" і кричать "Слава Україні!".
Херсон святкує звільнення / Фото SkyNews
Треба мати те, заради чого ти живеш, і це був момент, заради якого треба жити. Визволення – це не те, що відбувається щороку, це відбувається через п'ять поколінь, і це мить, щоб залишитися,
– розповідає один із херсонців.
Водночас журналіст зауважує, що вони збираються тут і з іншої причини – тут військові налагоджують інтернет-сервіс, щоб вони могли зв'язатися зі своїми близькими вперше за 9 місяців окупації.
Херсонці святкують свободу: відео
Звільнення Херсона: головне
- 11 листопада спецпідрозділи ЗСУ зайшли у Херсон. Місцеві мешканці зі сльозами на очах зустріли українських захисників на площі, скандуючи "ЗСУ".
- У ГУР повідомили, що Херсон повертається під контроль України й до міста заходять частини ЗСУ.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр нагадала, що звільнення населених пунктів відбувається в декілька етапів. За її словами, у Херсон зайшли спецпідрозділи. Проте основні війська ЗСУ перебувають на підступах до міста.
- А у Генштабі ЗСУ заявили, що підрозділи наших військ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра.
- Раніше у мережі опублікували відео з машини росіян, які їдуть з Херсона. На записі окупанти жаліються на тиск з боку українських військ і буквально плачуть через від'їзд на свою Батьківщину.
- Натомість жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.
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