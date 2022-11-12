Найважливіші події за 262 день війни 24 канал зібрав в одному матеріалі. Більше – читайте далі.

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02:35 Українські воїни поцілили по штабу росіян у Червоному Маяку Херсонської області. За попередніми даними, вдалося ліквідувати 30 окупантів, 2 танки і 4 вантажівки.

Також вороже військо залишилося без складу боєприпасів у Каховському районі.

02:17 У Міноборони повідомили, що процес зачистки Херсона може тривати не один тиждень. Однак нашим військовим відомі імена всіх зрадників та колаборантів.

01:39 Збройні Сили України вперше затрофеїли російський вертоліт Мі-8. Окупанти покинули його, коли тікали з Херсонської області. До речі, це, ймовірно, найдорожчий трофей у колекції ЗСУ. Вартість такого гелікоптера – 14 – 17 мільйонів доларів.

00:09 Олексій Арестович заявив, що Іран, ймовірно, перестав постачати у Росію дрони й ракети. На це міг вплинути тиск Заходу на Тегеран.