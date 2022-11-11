Про перемоги та досягнення на дипломатичному і військовому фронті, а також загальну ситуацію в країні – читайте у матеріалі 24 каналу.

Увага Додаткові засоби ППО для України та звільнення Снігурівки: хронологія 260 дня війни

6:00 11 листопада окупанти влучили в один з об’єктів критичної інфраструктури Вінницької області. На щастя, жертв нема. Працюють рятувальні служби.

5:15 У Чорному морі продовжують маневрувати 17 російських кораблів. На бойове чергування виведено 2 ракетоносії з шістнадцятьма "Калібрами". Певним чином ворог натякає, що готовий помститися за "незручні складні рішення" по Херсонщині, до яких він був доведений.

4:55 В ОК "Південь" повідомили, що українські військові продовжують просуватися по лінії фронту ближче до лівого берега Дніпра. Вороже військо екстрено пакується у плавзасоби, які здаються придатними для переправи й намагаються врятуватися втечею.

3:03 США позбавили Росію статусу країни з ринковою економікою. Держава-агресорка отримала такий статус 20 років тому. Він обмежував розрахунок антидемпінгових мит на товари з Росії. Рішення схвалило міністерство торгівлі США.

2:05 Українські військові 10 листопада звільнили з окупації село Новокаїри у Херсонській області. Російському триколору в населеному пункті більше не місце.

Де розташоване село Новокаїри: карта