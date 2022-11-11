Наразі тривають заходи з виявлення та знищення окупантів в низці населених пунктів. У Генштабі обіцяють оприлюднити результати згодом з міркувань безпеки операції.
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Окупанти обстрілюють мирні міста
У Генштабі зазначили, що загарбники зосереджують свої зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках та удосконалюють фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра, а також на півночі тимчасово окупованого Криму. Водночас вони наступають на:
- Бахмутському,
- Авдіївському,
- Новопавлівському напрямках.
Протягом доби 11 листопада окупанти завдали 3 ракетних та 9 авіаційних ударів, а також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок ворожих атак постраждали райони населених пунктів:
- Харківської,
- Донецької,
- Вінницької,
- Херсонської,
- Миколаївської областей.
Наші бійці продовжують звільнення Херсонщини / Фото Генштабу ЗСУ
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Що відбувалося на різних напрямках
На Волинському та Поліському ситуація не має суттєвих змін. Білорусь продовжує підтримувати вторгнення росіян в Україну, надаючи їм інфраструктуру, територію та повітряний простір.
Також там триває формування російсько-білоруського угруповання військ. Загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору Білорусі зберігається.
На інших напрямках окупанти здійснювали обстріли:
- на Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів в районах населених пунктів Анискине, Бологівка, Вільхуватка, Огірцеве та Стрілеча Харківської області;
- на Куп'янському та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Берестове Харківської області та М'ясожарівка, Новоселівське, Невське і Стельмахівка на Луганщині;
- на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Майорськ, Нью-Йорк та Яковлівка Донецької області;
- на Авдіївському напрямку – з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Красногорівка, Мар'їнка, Невельське та Первомайське Донецької області;
- на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах понад 30 населених пунктів, серед яких Богоявленка, Велика Новосілка, Водяне, Вугледар і Новопіль на Донеччині та Гуляйполе, Малі Щербаки й Ольгівське Запорізької області.
У звільнених населених пунктах виявляють та ліквідовують окупантів / Фото Генштабу ЗСУ
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Українські пілоти завдали 5 ударів по окупантах
За уточненою інформацією, підтвердилося знищення ворожого гелікоптера Мі-8 в районі населеного пункту Дніпровка Запорізької області. Своєю чергою, біля Енергодара наші бійці уразили пункт управління окупантів:
- понад 50 росіян загинули,
- ще понад 40 – зазнали поранень.
Також захисники знищили російський гелікоптер Ка-52, а внаслідок точних ударів по штабу російських окупаційних військ у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області ліквідували понад 30 окупантів, 2 танки та 4 вантажівки.
Українська авіація протягом поточної доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Воїни ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів та 3 інші важливі військові об’єкти противника.
Сили оборони завдають росіянам нищівних втрат / Фото Генштабу ЗСУ
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