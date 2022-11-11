В ефірі національного телемарафону керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що російські окупанти перевдягалися в цивільне протягом 2 тижнів, повідомляє 24 канал. Це не повинно розслабляти, а навпаки – зосереджувати всі сили українських захисників.

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Гуменюк попередила про можливі масовані обстріли

На звільнених територіях можлива робота диверсійних груп. Саме тому, за словами Гуменюк, Сили оборони не поспішають оголошувати про свої успіхи на інших напрямках та в населених пунктах.

Тому що ворог, відступаючи, залишає дуже багато неприємних сюрпризів. Зокрема, замінування великих ділянок місцевості, доріг, об'єктів критичної інфраструктури й інших об'єктів соціального забезпечення, де люди можуть шукати собі покращення тих побутових умов, які окупанти цілеспрямовано погіршували протягом останніх днів, переконуючи їх евакуюватися,

– зауважила керівниця пресцентру.

Вона зазначила, що саме тому потрібно дуже ретельно розподіляти приступи радості та ейфорії, водночас не втрачаючи пильності та обережності. Адже укріплення окупантів на лівому березі поки перебувають досить близько до тих територій, звідки вони втекли. Тому можуть бути потужні масовані обстріли.

"Ворог намагається психологічно тиснути на населення тилових регіонів. Населені пункти, які вже звільнили в Бериславському районі Херсонщини зазнають обстрілів з лівого берега", – розповіла Гуменюк в ефірі телеканалу "FREEДОМ".

За її словами, попри те, що ці населені пункти вже протягом місяця є звільненими від присутності росіян, там тривають постійні обстріли та погіршення гуманітарної ситуації, адже страждають інфраструктура та комунікації. Повертатися туди поки не рекомендують, позаяк наближається зима і є вірогідність того, що відновити комунікації буде неможливо.

"Також під обстрілами опиняється Нікопольщина, яка розташована навпроти Запорізької атомної станції. Там продовжуються методи техногенного терору, коли окупанти намагаються викликати вогонь у відповідь у бік об'єкта критичної інфраструктури. Однак ще раз підкреслю, що Збройні Сили не ведуть вогонь по таких об'єктах, як і по Каховській ГЕС", – наголосила керівниця пресцентру.

Чим небезпечна втеча росіян для Херсона

Гуменюк розповіла, що небезпека втечі російських окупантів на лівий берег полягає в тому, що є географічна особливість – Дніпро стає певною перепоною. Однак українські бійці можуть використовувати особливості ландшафтів з вигодою для стратегії Сил оборони.

"Тому розкривати всі карти не будемо, але розуміємо та усвідомлюємо небезпеку, яка може бути з лівого берега, з укріплених позицій ворога, і працюємо над тим, щоб забезпечити захист, тих територій, які наразі вивільняються", – додала керівниця пресцентру.

За її словами, росіяни облаштовували на лівому березі кілька рубежів оборони, а також замінували територію.

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