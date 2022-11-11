Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський. Раніше повідомлялось про те, що для росіян означає втрата Херсона.

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Позиція російський військових

Олевський зазначив, що позиція російських військових, генералів і полковників, які повністю підтримували ідею Путіна воювати з Україною нині є виттям. Вони закликають розстріляти Путіна й Суровікіна за зраду. Вони зрозуміли, що програли.

Військові не можуть зрозуміти, що вони винні. Найголовніше, що відбувається у російському суспільстві – це бажання військових, які хотіли війни, покарати тих, хто винен у поразці. Це, напевно, матиме наслідки,

– зауважив російський опозиційний журналіст.

Позиція пересічних росіян

Він продовжив, що ідеологічно промиті росіяни нині розгублені. Вони ніколи не знали, за якими правилами жити, а тепер ці правила вчергове будуть змінені. Нині вони спробують максимально дистанціювати себе від новин, від негативної інформації, і чекати методички щодо того, як тепер виглядає картина світу.

"Це спроба довести величезну кількість людей у стан психічного захворювання. Це вдасться зробити, і я не уявляю, як людям удасться пережити цю важку травму. Однак дивитись, як погано людям, які раділи від війни, приносить велике задоволення", – наголосив редактор The Insider.

Позиція російських бізнес-силовиків

За його словами, у Росії є ще така каста, як-от бізнес-силовики. Вони були не проти управляти не лише російським ресурсом, а й українським. Та тепер їхнє бажання втримати і не втратити бодай те, що в них залишилось.

Вони ввійдуть у жорстку протидію. Почнуться зачистки. Є доволі могутня ГРУ, а є доволі могутні люди, які не збираються втрачати більше ні копійки грошей з тих, що мають, бо й без того втратили вже дуже багато,

– підкреслив Олевський.

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Позиція Путіна

На його думку, нині питання переобрання Путіна в 2024 році або навіть його висунення вже стоїть. Якщо раніше воно навіть не стояло, то тепер воно стоїть на порядку денному. Навряд щось відбудеться до 2024 року.

"Утім вірогідність того, що зараз останній термін Путіна, нині формується під Херсоном, скажімо так", – підсумував російський опозиційний журналіст.

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