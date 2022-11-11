Зокрема один з ідеологів "рускава міра" Олександр Дугін узагалі заговорив про ліквідацію Путіна. Також він наголосив, що кожен "справжній росіянин" зараз повинен горювати й "стискати зуби від болю" через ситуацію, що склалася.

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Що саме сказав Дугін

Пропагандист опублікував довгий допис в одній із соцмереж. У ньому йшлося про те, що російська влада "здала Херсон".

Згодом Дугін видалив його, однак скриншоти не горять. Тому виділимо ключові тези допису:

якщо вам не болить через відступ окупантів з Херсона, – "ви нє рускій";

у всьому винна влада. Лише керівництво має нести відповідальність;

у "правителя" є повна влада. Якщо він зазнає невдачі, то його чекає доля "царя дощів".

Зверніть увагу! Говорячи про "царя дощів" Дугін робить відсилку до роботи Джеймс Джордж Фрейзера "Золота Гілка". У ній описана древня практика, коли царя вбивали під час посухи, якщо у нього не вдалося викликати дощ. "Якщо дощ не йде, люди збираються та вимагають, щоб цар дав їм дощ; якщо ж небо продовжує залишатися безхмарним, цареві розпорюють живіт, в якому він, як говорить повір'я, приховує зливи", – написано в книзі.

Радник голови МВС України Вадим Денисенко прокоментував написане пропагандистом. Він зауважив, що подібні паралелі можуть вказувати на те, що Олександр Дугін пропонує вбити Путіна.

Де-факто Дугін попереджає Путіна: або ситуація виправляється, або Путіна повинні прибрати,

– пояснює Денисенко.

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Хлань заявляє, що деокупація Херсона вже на фінальній стадії

11 листопада стало щедрим на хороші новини з Херсонщини. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань каже, що повна деокупація обласного центру вже на завершальній стадії.

Однак не минеться без труднощів. Регіон потребує тотальної зачистки та розмінування. Тому багато роботи ще попереду.

Крім того, деякі росіяни, що не встигли перебратися на інший берег, вдягаються в цивільний одяг, щоб замаскуватися. Ймовірно, що вони готуватиму різні провокації у місті та області.

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