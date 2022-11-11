Фото з Херсона поширюють у мережі, передає 24 канал. Прапор підняли 11 листопада над будівлею обласної адміністрації.

До теми У Херсоні люди чекають на ЗСУ: бійців помітили на околиці міста

Зазначимо, що офіційної інформації від військових наразі немає.



Центр Херсона 11 листопада / Фото з телеграму Сергія Стерненка



Прапор у центрі Херсона / Фото з телеграму Сергія Стерненка



Люди чекають на українських військових / Фото з телеграму Сергія Стерненка

Реакція посла ЄС

Естонський дипломат та глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас відреагував на новину про синьо-жовтий стяг над Херсонською ОДА. Він пошив у себе на сторінці у твітер фото.

З Україною повертається і Європа. Херсон прямо зараз, – написав Маасікас.