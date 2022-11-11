Про це повідомляють в російських ЗМІ. Напередодні у мережі з'явилися супутникові знімки траншей, що вже вирили загарбники.

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У мережі з'явилося відео, де видно, як риють окопи в Криму

На відео видно безпосередньо місце, де риють окопи. Російське видання, яке публікувало його, стверджує, що цим займається компанія "Автобан".

Зверніть увагу! "Автобан" – російська компанія, яка спеціалізується на будівництві доріг. Є однією з найбільших на ринку країни-агресорки.

На поширеному відео можна побачити, що у тимчасово окупованому півострові відбувається активне переміщення бойової техніки. У російських ЗМІ повідомляють, що окопування ведеться у південно-східній частині Херсонщини та на півночі Криму.

На півночі Криму загарбники інтенсивно риють окопи: дивіться відео

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Ситуація у тимчасово окупованому Криму: актуальні новини

Колишній командувач американської армії у Європі генерал Бен Ходжес розповів про особливості звільнення українського півострова. На його думку, ЗСУ може визволити окупований Крим вже до кінця літа 2023 року.

11 листопада у Сімферополі в кафедральному соборі відбулися похорони гауляйтера Стремоусова. Труна колаборанта відкрита, однак його обличчя не видно, адже тіло накрите вуаллю. Чи справді Кіріл Стремоусов загинув, чи це було інсценування, наразі невідомо.

Тим часом росіяни, що оселилися на півострові, масово продають куплену нерухомість та виїжджають назад "на родіну". Росіяни бідкаються, що перспектив у Криму більше немає.

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