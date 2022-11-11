Про це повідомляють в російських ЗМІ. Напередодні у мережі з'явилися супутникові знімки траншей, що вже вирили загарбники.
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У мережі з'явилося відео, де видно, як риють окопи в Криму
На відео видно безпосередньо місце, де риють окопи. Російське видання, яке публікувало його, стверджує, що цим займається компанія "Автобан".
На поширеному відео можна побачити, що у тимчасово окупованому півострові відбувається активне переміщення бойової техніки. У російських ЗМІ повідомляють, що окопування ведеться у південно-східній частині Херсонщини та на півночі Криму.
На півночі Криму загарбники інтенсивно риють окопи: дивіться відео
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Ситуація у тимчасово окупованому Криму: актуальні новини
- Колишній командувач американської армії у Європі генерал Бен Ходжес розповів про особливості звільнення українського півострова. На його думку, ЗСУ може визволити окупований Крим вже до кінця літа 2023 року.
- 11 листопада у Сімферополі в кафедральному соборі відбулися похорони гауляйтера Стремоусова. Труна колаборанта відкрита, однак його обличчя не видно, адже тіло накрите вуаллю. Чи справді Кіріл Стремоусов загинув, чи це було інсценування, наразі невідомо.
- Тим часом росіяни, що оселилися на півострові, масово продають куплену нерухомість та виїжджають назад "на родіну". Росіяни бідкаються, що перспектив у Криму більше немає.
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