Об этом сообщают в российских СМИ. Накануне в сети появились спутниковые снимки траншей, которые уже вырыли захватчики.

Читайте также Неужели бежали из Херсона: в Крыму КамАЗ с оккупантами врезался в гражданское авто

В сети появилось видео, где видно, как роют окопы в Крыму

На видео видно непосредственно место, где роют окопы. Российское издание, публиковавшее его, утверждает, что этим занимается компания "Автобан".

Обратите внимание! "Автобан" – российская компания, специализирующаяся на строительстве дорог. Является одной из самых больших на рынке страны-агрессора.

На распространенном видео можно увидеть, что на временно оккупированном полуострове происходит активное перемещение боевой техники. В российских СМИ сообщают, что окапываются в юго-восточной части Херсона и на севере Крыма.

На севере Крыма захватчики интенсивно роют окопы: смотрите видео

Заметьте "Мы так и Крым про*бем": оккупант скулит из-за побега из Херсона

Ситуация во временно оккупированном Крыму: актуальные новости

Бывший командующий американской армией в Европе генерал Бен Ходжес рассказал об особенностях освобождения украинского полуострова. По его мнению, ВСУ может освободить оккупированный Крым уже к концу лета 2023 года.

11 ноября в Симферополе в кафедральном соборе прошли похороны гауляйтера Стремоусова. Гроб коллаборанта открыт, однако его лица не видно, ведь тело накрыто вуалью. Действительно ли Кирилл Стремоусов погиб или это было инсценировка, пока неизвестно.

Тем временем поселившиеся на полуострове россияне массово продают купленную недвижимость и выезжают обратно "на родину". Россияне жалуются, что перспектив у Крыма больше нет.

Актуально – Над зданием Херсонской ОГА подняли украинский флаг: смотрите видео