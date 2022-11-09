Оккупанты восстанавливают траншеи вблизи КПВВ "Чонгар" и Армянска. Спутниковые снимки говорят о подготовке россиянами оборонных рубежей севера Крыма. Их обнародовал OSINT-специалист Бенджамин Питтер.

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Еще в октябре оккупанты подготовили дополнительные укрепления на Чонгарском перешейке, а сейчас строят новую линию обороны в районе временно оккупированного города Армянск.

На Севере Крыма россияне роют траншеи / Фото Бенджамина Питтера:

Россия заявила об "уходе" из Херсона: что известно

Оккупанты заявили, что Россия выводит свои войска из Херсона. Захватчики собираются организовывать "оборону" на левом берегу Днепра.

Сначала заявление выдал командующий оккупантов Суровикин, а затем его поддержал глава минобороны Шойгу.

В Офисе Президента говорят, что России доверять не следует. Советник главы ОП Михаил Подоляк отмечает, что в самом Херсоне сейчас нет отвода войск. Напротив Россия бросает мобилизованных.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что заявления оккупантов напоминают "постановочное шоу". Могут быть провокации.

В городских властях Херсона говорят, что это ловушка, чтобы ввести наших военных в заблуждение. Не все так, как рисуют враги.

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