Окупанти відновлюють траншеї поблизу КПВВ "Чонгар" та Армянська. Супутникові знімки свідчать про підготовку росіянами оборонних рубежів півночі Криму. Їх оприлюднив OSINT-фахівець Бенджамін Піттер.
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Ще у жовтні окупанти підготували додаткові укріплення на Чонгарському перешийку, а зараз будують нову лінію оборони у районі тимчасово окупованого міста Армянськ.
На Півночі Криму росіяни риють траншеї / Фото Бенджаміна Піттера:
Росія заявила про "відхід" з Херсона: що відомо
- Окупанти заявили, що Росія виводить свої війська з Херсона. Загарбники збираються організовувати "оборону" на лівому березі Дніпра.
- Спочатку заяву видав командувач окупантів Суровікін, а потім його підтримав голова міноборони Шойгу.
- В Офісі Президента кажуть, що Росії довіряти не слід. Радник глави ОП Михайло Подоляк зазначає, що в самому Херсоні зараз немає відведення військ. Навпаки Росія докидає мобілізованих.
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що заяви окупантів нагадують "постановочне шоу". Можуть бути провокації.
- У міській владі Херсона говорять, що це пастка, аби ввести наших військових в оману. Не все так, як малюють вороги.
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