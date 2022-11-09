Именно поэтому граждане России начали продавать купленное после 2014 жилье с отметкой "срочно", пишет 24 канал. Россияне также лалуются, что в Крыму нет перспектив.

Заметьте Крымский мост вряд ли полноценно заработает даже через год, – британская разведка

Срочно продают жилье и убегают

РоссиСМИ пишут, что на наиболее популярном ресурсе по продаже недвижимости ориентировочно 15 тысяч объявлений о продаже в Крыму.

Резкого роста (продажей – 24 канал) по сравнению с началом года нет. А вот отметок "Продаю. Срочно!" появилось гораздо больше,
– говорится в сообщении.

РосСМИ цитируют сотрудника туристического агентства "Берег" Николая Красновского, который говорит, что продают жилье те, кто якобы покупал его только для российских туристов. А ведь последних на полуострове нет и не будет.

Поэтому в Севастополе цены на жилье уже начали падать. По данным российского консалтингового агентства, говорится только о 2,05%.

Однако риелтор Светлана Левкович объяснила, что на самом деле цены на вторичное жилье в Севастополе и на всем полуострове снизились на 15 – 20%. Также снизился спрос на ипотеку. По словам риелтора, от покупок уже отказались:

  • инвесторы, которые покупали квартиры на этапе строительства, а затем перепродавали;
  • даже два покупателя, которые уже дали задаток.

Светлана поспешила заверить, что якобы россияне не слишком убегают с полуострова. Тем не менее, на самом деле многие все же накивали пятками.

Россияне возвращаются на болота и жалуются

Жаловались, что нужно возвращаться и россияне, которые поселились в Крыму после оккупации Россией. Теперь они жалуются в российских соцсетях:

  • "вернулись на Урал, живем в "ядерной клоаке", с 15-кратным превышением радиационного уровня в реках, зато с более высокой зарплатой. И здесь, конечно, более спокойно";
  • другой россиянин говорит, что прожил в Евпатории 5 месяцев, но вернулся на Урал из-за малой зарплаты. В Крыму зарабатывал только 35 тысяч по сравнению с 70 на болотах;
  • третий вернулся после четырех лет жизни в Крыму. Жалуется, что цены его якобы "душат". А то, что Россия цинично захватила полуостров и он туда пришел жить, его, видимо, не душило.

Как россияне бегут из Крыма: коротко

Смотрите также – как крымчане реагировали на "хлопки": видео