Как сообщали росСМИ, уже через четыре часа после взрыва на Крымском мосту заработал первый паром. Еще три по состоянию на 11:35 готовились к запуску, сообщает 24 канал .

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Могут выбраться из Крыма только паромами

Паромная переправа – единственная возможность безопасно выбраться из Крыма у россиян сегодня. Ведь из-за взрыва дорога через Крымский мост закрыта, а продажа билетов на поезда, следующие в Крым и из него, прекращена.

Хотя сообщается, что на мосту сейчас, вероятно, нет двух пролетов , россияне возмущаются прекращением железнодорожного сообщения. Они не понимают, почему пассажиров поезда Москва – Симферополь высаживают в станице Старотитаровская.

Дальше, говорят, добирайтесь как хотите,

– сердятся россияне.

Более того, в сети со ссылкой на "Яндекс. Карты" предполагают, что проезд по Крымскому мосту будет перекрыт до 31 октября.

Огромные очереди

Как сообщается в сети, очереди на паромные переправы на 11 утра достигали трех километров. Сейчас, вероятно, они еще длиннее, ведь машины продолжали прибывать.

В 12 утра сообщалось, что автомобили собираются в терминале на северо-восточной окраине. Однако информации о том, когда начнется перевозка, нет. Так что россияне организовали очередь для возвращения в Россию. Однако менее чем через 20 минут после объявления переправы во власти Крыма сообщили, что погодные условия не позволяют запустить паромную переправу из Крыма 8 октября.

Что происходит в самом Крыму: последние новости

Первой после новостей о взрыве на Крымском мосту "проснулась" сеть, где россияне начали традиционно скулить. Более того, они призвали ударить не только по Киеву в ответ, но и по Европе и США.

Затем стало известно и о панике россиян в Крыму. Так, они начали штурмовать магазины. Почти сразу с полок исчезли хлебобулочные изделия. Также наиболее заметна паника с горючим. Как отмечает глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, на полуострове длинные очереди на заправки.

Также "внезапно" исчезли наличные в банкоматах Симферополя, возле которых сейчас выстроились большие очереди. Местные пишут, что некоторые банкоматы не работают.

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