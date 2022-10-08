Як повідомляли росЗМІ, уже через чотири години після вибуху на Кримському мосту буцімто запрацював перший пором. Ще три станом на 11:35 готувалися до запуску, повідомляє 24 канал.

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Можуть вибратися з Криму лише поромами

Поромна переправа – єдина можливість безпечно вибратися з Криму у росіян сьогодні. Адже через вибух дорога через Кримський міст закрита, а продаж квитків на потяги, що прямують до Криму та з нього, припинено.

Хоч повідомляється, що на мосту зараз, ймовірно, немає двох прольотів , росіяни обурюються припиненню залізничного сполучення. Вони не розуміють, чому пасажирів потягу Москва – Сімферополь висаджують у станиці Старотитарівська.

Далі кажуть, добирайтеся як хочете,

– гніваються росіяни.

Ба більше, у мережі з посиланням на "Яндекс. Карти" припускають, що проїзд Кримським мостом буде перекритий до 31 жовтня.

Величезні черги

Як повідомляється у мережі, черги на поромні переправи станом на 11 ранку сягали трьох кілометрів. Зараз, ймовірно, вони ще довші, адже машини продовжували прибувати.

О 12 ранку повідомляли, що автомобілі збираються у терміналі на північно-східній околиці. Проте інформації про те, коли почнеться перевезення, немає. Тож росіяни організували чергу для повернення на Росію. Однак через менш ніж 20 хвилин після оголошення переправи у владі Криму повідомили, що погодні умови не дозволяють запустити поромну переправу з Криму 8 жовтня.

Що відбувається у самому Криму: останні новини

Першою після новин про вибух на Кримському мосту "прокинулася" мережа, де росіяни почали традиційно скиглити. Ба більше, вони закликали вдарити не лише по Києву у відповідь, а й по Європі та США.

Потім стало відомо й про паніку росіян у Криму. Так, вони почали штурмувати магазини. Майже одразу з полиць зникли хлібобулочні вироби. Також найбільш помітна паніка із пальним. Як зазначає голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, на півострові довгі черги на заправки.

Також "раптово" зникла готівка у банкоматах Сімферополя, біля яких зараз вишикувались великі черги. Місцеві пишуть, що деякі банкомати вже не працюють.

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