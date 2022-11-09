Британская разведка отметила, что мост, скорее всего, не смогут полностью восстановить до сентября 2023 года. Так что поставки вражеской армии и дальше будут ограничены.

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Что там с мостом

Россия пытается отремонтировать Крымский мост, но вряд ли он будет полностью запущен по крайней мере до сентября 2023 года,

– говорится в сообщении.

8 ноября оккупанты планировали закрыть автомобильное полотно моста, чтобы установить замену разрушенного 64-метрового пролета. Для замены поврежденного участка понадобилось 3 пролета.

Оккупанты уверяли Владимира Путина, что дополнительные пролеты обустроят до 20 декабря. Однако работы на другой проезжей части приведут к нарушению дорожного движения до марта 2023 года. Поэтому замену поврежденного железнодорожного моста решили завершить к сентябрю 2023, хотя в Кремле уверяют, что "сроки будут ускорены".

Все решит зимняя погода

В британской разведке отметили, что один путь сейчас открыт, но движение по железной дороге остается ограниченным. Ремонтные работы полностью зависят от того, какая погода будет зимой.

Атака на Крымском мосту привела к перерыву материально-технического снабжения России в Крым и юг Украины, уменьшив способность России перемещать военную технику и войска в этот район по железной или автомобильной дороге,

– рассказали разведчики.

В Великобритании добавили, что "хлопок" на мосту и недавняя атака на Черноморский флот в Севастополе усложняют ложь Кремля о "военном успехе".

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Коротко о "хлопке" на Крымском мосту

Взрывы на Крымском мосту произошли утром 8 октября. Это стало настоящим шоком для живущих на полуострове россиян.

Они моментально начали разгребать магазины, а оккупационным властям пришлось даже установить ограничения на продажу продуктов в одни руки.

Россияне быстро нашли украинский след в атаке на мост, однако президент Владимир Зеленский подчеркнул, что это может быть следствием внутренних конфликтов в государстве-агрессоре.

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