Отпевание гауляйтера Стремоусова проходит в оккупированном Симферополе в кафедральном соборе. Гроб Стремоусова открыт, однако лицо гауляйтера прикрыто вуалью, пишет 24 канал .
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Посмотреть на Стремоусова пришли другие предатели
Почему Стремоусова хоронят с прикрытым лицом – неизвестно. Возможно, оккупанты не хотят демонстрировать искалеченное лицо гауляйтера, или же в гробу не он.
Россияне 9 ноября сообщили о том, что гауляйтер погиб в ДТП, что подтвердил гауляйтер Владимир Сальдо. Однако выяснилось, что Сальдо записал видео еще до сведения о гибели Стремоусова. Следовательно, нельзя исключать версию, что это банальное инсценирование смерти предателя.
Ненадолго попрощаться со Стремусовым пришли другие гауляйтеры. В частности, речь идет о ставленнике Кремля в Запорожье и Херсоне – Евгении Балицком и Владимире Сальдо соответственно.
Сальдо и Балицкий пришли попрощаться со Стремусовым: видео
Также в сети опубликовали фото гроба Стремоусова. На фото видно, что тело гауляйтера накрыто вуалью.
Похороны Стремоусова / Фото из местных телеграмм-каналов
Что известно о вероятной гибели Стремоусовой
- Пропагандисты 9 ноября сообщили, что Стремоусов попал в ДТП и якобы "погиб" . Пророссийские СМИ отмечают, что виновником ДТП, вероятно, стал водитель грузовика, совершившего опасный маневр.
- По словам одного из источников, водитель Стремоусова не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения. В Украине официально не подтверждали гибель коллаборанта.
- Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил , что информация о гибели Стремоусова не подтверждена. В то же время, советник главы ОП Алексей Арестович связывает смерть предателя с работой российских спецслужб.
- В российских СМИ уже появились первые кадры с места аварии , в которой мог "погибнуть" Стремоусов.