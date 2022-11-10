Во время стрима российского правозащитника Марка Фейгина Алексей Арестович озвучил версию, что главный гауляйтер Херсонщины Владамир Сальдо записал видео, в котором сообщает о смерти Стремоусова за 2 часа до первых сообщений о ДТП.

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По словам Арестовича, эта версия еще не доказана, как и факт смерти предателя Украины. Однако важно другое – символизм произошедшего.

Все очень просто: если ты изменяешь своей стране, это очень плохо. Но если ты изменяешь своей стране и переходишь на сторону оккупантов, это всегда заканчивается одинаково. По естественным причинам или при помощи старших товарищей, но конец один. Это Россия,

– добавил Арестович.

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Советник главы ОП обратился к изменникам, перешедшим на сторону России. Он подчеркнул, что для страны-агрессора все они просто расходный материал.

Фейгин отметил, что знает сущность российского государства. По его словам, она относится к людям как к сырью. Так работает система, которая всегда найдет причину, по которой от вас избавились.

Что известно о вероятной смерти Стремоусова

Российские СМИ сообщили, что 9 ноября на оккупированной территории погиб "заместитель" главы Херсонской оккупационной администрации Кирилл Стремоусов. Впоследствии это подтвердил главный гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо.

По данным EXIF, свой ролик Сальдо записал в 14:01. Однако первые новости о смерти Стремоусова появились только в 16:01. Поэтому гибель коллаборанта, по всей вероятности, может быть инсценировкой.

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