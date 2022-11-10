Під час стріму російського правозахисника Марка Фейгіна Олексій Арестович озвучив версію, що головний гауляйтер Херсонщини Владамір Сальдо записав відео, в якому повідомляє про смерть Стрємоусова, за 2 години до перших повідомлень про ДТП.

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За словами Арестовича, ця версія ще не доведена, як і факт самої смерті зрадника України. Однак важливо інше – символізм того, що відбулося.

Все дуже просто: якщо ти зраджуєш своїй країні, це дуже погано. Але якщо ти зраджуєш своїй країні та ще й переходиш на бік окупантів, це завжди закінчується однаково. З природніх обставин, або за "допомогою" старших товаришів, але кінець один. Це Росія,

– додав Арестович.

Арестович прокоментував "смерть" Стрємоусова: дивіться відео

Радник глави ОП звернувся до зрадників, які перейшли на бік Росії. Він наголосив, що для країни-агресорки всі вони – суто витратний матеріал.

Фейгін зазначив, що знає сутність російської держави. За його словами, вона ставиться до людей як до сировини. Так працює система, яка завжди знайде причину, через яку вас позбулися.

Що відомо про ймовірну смерть Стрємоусова

Російські ЗМІ повідомили, що 9 листопада на окупованій території загинув "заступник" голови Херсонської окупаційної адміністрації Кирило Стрємоусов. Згодом це підтвердив головний гауляйтер Херсонщини Владамір Сальдо

За даними EXIF, свій ролик Сальдо записав о 14:01. Однак перші новини про смерть Стрємоусова з'явилися лише о 16:01. Тому загибель колаборанта, цілком ймовірно, може бути інсценуванням.

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