Сальдо заявил, что Стремоусов погиб в ДТП. Оно якобы случилось в Херсонской области.

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ДТП со Стремоусовым может являться инсценировкой

Сальдо в своем видеообращении подтвердил гибель Стремоусова 9 ноября.

Мне очень трудно говорить о том, что сегодня погиб Кирилл Стремоусов, он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в попавшем в ДТП автомобиле,

– заявил Сальдо.

Смотрите видео Владимира Сальдо

По данным EXIF, свой ролик Сальдо записал в 14.01. Однако первые новости о смерти Стремоусова появились только в 16:01.

Поэтому гибель коллаборанта, по всей вероятности, может быть инсценировкой. Другим объяснением является то, что Сальдо узнал о ДТП раньше, а прокремлевским СМИ разрешили публиковать подобные новости уже после уточнения информации.



Сальдо записал ролик за 2 часа до первых новостей.

Херсонский журналист Константин Рыженко также отметил, что видео Сальдо было записано за 2 часа до новостей о ДТП.

"Судя из метаданных, ролик, опубликованный в телеграм-канале Сальдо, где он подтверждает смерть Стремоусова, записан в 14:01. Первая новость о смерти Стремоусова опубликована провластным СМИ в 16:01", - отметил Рыженко.

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что информация, распространяемая оккупантами и российскими СМИ о гибели Стремоусова, может быть инсценировкой.

Пока что не можем ни подтвердить, ни опровергнуть информацию. Это может соответствовать действительности, а может быть инсценировкой,

– добавил Соболевский.

Заметим, что так называемый оккупационный губернатор Крыма Сергей Аксенов уже отреагировал на гибель коллаборанта. По его словам, семьи Стремоусова окажут всю необходимую поддержку.

Аксенов называет предателя "настоящим бойцом, патриотом, честным и смелым человеком", а его смерть – великой трагедией и невосполнимой утратой.

Любопытно! Стремоусов ранее заявлял, что русские оккупационные войска, вероятно, отступят на левый берег Днепра. Также коллаборант активно призвал местных жителей к так называемой "эвакуации".

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