До захисників прийшли також діти. Відео із зустріччю поширюють у мережі, передає 24 канал.
До теми У Генштабі підтвердили звільнення П'ятихаток, Дудчан, Бобрового Кута і ще 9 селищ
"Гарно усміхайся! Такі красиві, з квітами. На вулицю не виходила цілий місяць! Цілий місяць сиділи в погребі", – говорить жінка, яка фільмує дітей.
Мешканці деокупованого Борозенського: дивіться відео
Як зустрічали військових
Село визволила 17 окрема танкова Криворізька бригада. Місцеві мешканці вітали захисників, які соромилися й казали, що не звикли до такої уваги. Люди пообіцяли працювати й відновлювати рідне Борозенське. Вони плакали, дарували захисникам квіти та обіймали.
Це сльози радості й щастя, – зазначила авторка відео.
Військові й місцеві разом встановили прапор України. Вони заспівали гімн.
Зверніть увагу – актуальна ситуація на фронті: дивіться відео
Деокупація Херсонщини: останні новини
- Люди з Брускинського на Херсонщині також зустрічали військових. Вони розповідають, що не вірять у закінчення жахіть окупації. Росіяни вбили у селі 6 людей.
- У центрі Херсона сили опору 11 листопада встановили український прапор.
- В ОК "Південь" розповіли, що захисники звільнили понад 260 кілометрів квадратних. Просування продовжуються. Військові закликають зберігати режим інформаційної тиші.