Контрнаступ Збройних Сил Триває. Над Чорнобаївкою українські прапори підняли українські воїни.

Зверніть увагу "Це не сон – додому повертається Херсон": українці не стримують емоцій після новин з Півдня

Українські воїни в Бериславі

Українські воїни 11 листопада зайшли у місто Берислав Херсонської області – центр Бериславського району. У мережі місцеві мешканці діляться світлинами із нашими захисниками. На звільнення мешканці міста чекали понад 8 місяців.



ЗСУ в Бериславі / Фото з телеграму Сергія Стерненка

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак підтвердив звільнення Берислава, опублікувавши новий "ребус" з використанням усіх символів, які є на гербі українського міста.



Єрмак креативно підтвердив звільнення Берислава / Скриншот