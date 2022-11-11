Контрнаступ Збройних Сил Триває. Над Чорнобаївкою українські прапори підняли українські воїни.
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Українські воїни в Бериславі
Українські воїни 11 листопада зайшли у місто Берислав Херсонської області – центр Бериславського району. У мережі місцеві мешканці діляться світлинами із нашими захисниками. На звільнення мешканці міста чекали понад 8 місяців.
ЗСУ в Бериславі / Фото з телеграму Сергія Стерненка
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак підтвердив звільнення Берислава, опублікувавши новий "ребус" з використанням усіх символів, які є на гербі українського міста.
Єрмак креативно підтвердив звільнення Берислава / Скриншот