РосЗМІ інформують про те, що Росія готова сісти за стіл переговорів з Україною. Це вже не перше подібне звернення Кремля за останні декілька днів, пише 24 канал.
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Росія вкотре згадала про перемовини з Україною
Зокрема, цього разу про переговори заговорив прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков. Виступаючи 11 листопада в Кремлі, він заявив, що "досягти цілей "спецоперації" можна мирними переговорами". Він тут же додав, що "переговори неможливі в силу позиції української сторони".
Пєсков не став коментувати рішення військового керівництва відвести війська з правобережжя Херсонської області, він зазначив, що з цими питаннями слід звертатися до міністерства оборони.
"Мені нічого додати, нічого сказати на цю тему. Тут за якимись розширюючими коментарями я попрошу звертатися до Міністерства оборони", – сказав прессекретар Путіна.
За яких умов можуть відбутися перемовини між Україною та Росією
- Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вести переговори з Росією. Однак для цього є умови, які чинне керівництво Кремля не виконує.
- Глава держави підкреслив, що перемовини Україна буде проводити виключно з тими, хто визнає, що Росія – окупант і хто справді хоче миру. Чинне російське керівництво цих умов не виконує.
- Михайла Подоляка наголосив, що Україна ніколи не відмовлялася від перемовин. Однак Росія ніколи не дослухалася до української сторони та не виконувала її умови.
- 8 листопада Кремль вкотре публічно проявив інтерес до переговорів з Україною. Цього разу там запевнили, що не мають ніяких умов щодо початку перемовин. Там сподіваються лише на "добру волю Києва".
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