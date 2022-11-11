РосЗМІ інформують про те, що Росія готова сісти за стіл переговорів з Україною. Це вже не перше подібне звернення Кремля за останні декілька днів, пише 24 канал.

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Росія вкотре згадала про перемовини з Україною

Зокрема, цього разу про переговори заговорив прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков. Виступаючи 11 листопада в Кремлі, він заявив, що "досягти цілей "спецоперації" можна мирними переговорами". Він тут же додав, що "переговори неможливі в силу позиції української сторони".

Пєсков не став коментувати рішення військового керівництва відвести війська з правобережжя Херсонської області, він зазначив, що з цими питаннями слід звертатися до міністерства оборони.

"Мені нічого додати, нічого сказати на цю тему. Тут за якимись розширюючими коментарями я попрошу звертатися до Міністерства оборони", – сказав прессекретар Путіна.

За яких умов можуть відбутися перемовини між Україною та Росією

Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вести переговори з Росією. Однак для цього є умови, які чинне керівництво Кремля не виконує.

Глава держави підкреслив, що перемовини Україна буде проводити виключно з тими, хто визнає, що Росія – окупант і хто справді хоче миру. Чинне російське керівництво цих умов не виконує.

Михайла Подоляка наголосив, що Україна ніколи не відмовлялася від перемовин. Однак Росія ніколи не дослухалася до української сторони та не виконувала її умови.

8 листопада Кремль вкотре публічно проявив інтерес до переговорів з Україною. Цього разу там запевнили, що не мають ніяких умов щодо початку перемовин. Там сподіваються лише на "добру волю Києва".

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