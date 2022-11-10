Про це глава держави заявив в інтерв'ю. Однак Володимир Зеленський вкотре відзначив неможливість проведення переговорів з чинним російським керівництвом, адже Москва відмовляється визнавати, що є окупантом та агресором.

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Україна готова до перемовин

Володимир Зеленський підкреслив, що перемовини Україна буде проводити виключно з тими, хто визнає, що Росія – окупант і хто справді хоче миру. Чинне російське керівництво цих умов не виконує. Зокрема президент відзначив, що від Владіміра Путіна нічого крім ультиматумів не чув.

Я не зачинив двері. Я сказав, що ми готові говорити з Росією – але з іншою Росією. З тими, хто справді готовий до миру. З тими, хто готовий визнати, що вони окупанти,

– підкреслив Зеленський.

Зверніть увагу! Після псевдореферендуму з подальшим оголошенням анексії Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, Володимир Зеленський підписав указ про неможливість переговорів з Росією, поки її очолює диктатор Путін. Тобто Україна не відмовляється від діалогу, але він можливий тільки з іншим керівництвом країни-агресорки.

Тим часом Путін миру не хоче

За даними видання Bloomberg, становище Путіна зараз нікудишнє – варіанти щодо дій в Україні в диктатора закінчилися. Ядерний шантаж не злякав світ, ракетний терор тільки посилив підтримку України, а на фронті ворог зазнає численних поразок.

Зокрема ЗМІ відзначають, що Кремль не бажає пов'язувати Путіна з поразками, тому доповідь Суровікіна з пропозицією відступу на лівий берег Херсонщини слухав тільки голова російського міноборони Шойгу.

Крім того, як зазначає видання, Китай та Індія хоч і не підтримували Росію, але й не засуджували. Однак риторика цих країн все більше схиляється до критики.

ЗСУ продовжують масштабний контрнаступ на Херсонщині, а втрати росіян вже становлять понад 78 тисяч осіб. Та навіть попри все вище перелічене, диктатор не прагне до миру.

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