Об этом глава государства заявил в интервью. Однако Владимир Зеленский в очередной раз отметил невозможность проведения переговоров с действующим российским руководством, ведь Москва отказывается признавать, что является оккупантом и агрессором.

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Украина готова к переговорам

Владимир Зеленский подчеркнул, что переговоры Украина будет проводить исключительно с теми, кто признает, что Россия – оккупант и кто действительно хочет мира. Действующее российское руководство этих условий не выполняет. В частности, президент отметил, что от Владимира Путина ничего, кроме ультиматумов, не слышал.

Я не захлопнул дверь. Я сказал, что мы готовы говорить с Россией, но с другой Россией. С теми, кто действительно готов к миру. С теми, кто готов признать, что они оккупанты,

– подчеркнул Зеленский.

Обратите внимание! После псевдореферендума с последующим объявлением аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Владимир Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Россией, пока ее возглавляет диктатор Путин. То есть Украина не отказывается от диалога, но он возможен только с другим руководством страны-агрессора.

Тем временем Путин мира не хочет

По данным издания Bloomberg, положение Путина сейчас никудышное – варианты действий в Украине у диктатора закончились. Ядерный шантаж не испугал мир, ракетный террор только усилил поддержку Украины, а на фронте враг терпит многочисленные поражения.

В частности, СМИ отмечают, что Кремль не желает связывать Путина с поражениями, поэтому доклад Суровикина с предложением отступления на левый берег Херсонщины слушал только глава российского минобороны Шойгу.

Кроме того, как отмечает издание, Китай и Индия хоть и не поддерживали Россию, но и не осуждали. Однако риторика этих стран все больше склоняется к критике.

ВСУ продолжают масштабное контрнаступление в Херсонской области, а потери россиян уже составляют более 78 тысяч человек. И даже несмотря на все вышеперечисленное, диктатор не стремится к миру.

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