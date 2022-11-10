Так считают западные СМИ с учетом последних событий. В частности, речь идет о заявлении российского командования о выходе с правого берега Херсонщины и решении диктатора не ехать на саммит "Большой двадцатки" в Индонезии.

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Путин не хочет мира

То, что диктатор не хочет мира – очевидно. Однако его позиции становятся все слабее и слабее, а любые попытки изменить ситуацию в свою пользу проваливаются. Но обо всем по очереди.

В первую очередь, СМИ отметили интересную деталь – Путина не было на докладе командующего российскими войсками Суровикина, где тот предложил Шойгу отступать с правого берега Херсонщины. То есть Кремль не хочет связывать лично Путина с поражениями на фронте. Да еще какое поражение – россиянам вбивали в голову что Херсон якобы российский город, а сейчас ситуация выглядит так, что сама же Россия из него выходит. Да, этот процесс имеет немало нюансов и военно-политическое руководство страны подчеркивает, что верить врагу нельзя, поэтому стоит ожидать новостей от Генштаба.

Еще один интересный момент – диктатор не поедет на саммит G20, который состоится 15 – 16 ноября на Бали. А причина проста – Путин боится реакции мировых лидеров на его визит и публичной критики.

В частности, СМИ отмечают, что надеждой на "дипломатическое прикрытие" для Кремля были Китай и Индия. Однако даже там критикуют Путина. К примеру, лидер Китая Си Цзиньпин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцом предостерег Россию от ядерной угрозы. В то же время в Индии заявляют о недовольстве из-за продовольственного и энергетического кризиса на фоне войны.

Между тем потери россиян, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 10 ноября составляют 78 690 человек. Однако СМИ считают, что Путин не желает сдаваться.

Несмотря на то, что трудности для Путина растут в России и за границей, пока нет никаких признаков того, что он готов просить мира. Однако его поле для маневра все равно сужается,

– констатирует Bloomberg.

Обратите внимание! По данным Генштаба ВСУ, в течение 10 ноября украинские воины освободили 12 населенных пунктов на Юге. Бои и продвижение продолжаются на направлениях фронта от Харьковщины до Херсонщины и Николаевщины. Сообщений об освобождении населенных пунктов становится все больше и больше. Ждем официальных сообщений, верим в защитников и защитниц и не забываем поддерживать украинскую армию!

Стоит посмотреть – какая ситуация на Юге: смотрите видео