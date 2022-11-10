Глава держави зазначив, що сьогодні отримали хороші новини з Півдня, повідомляє 24 канал. Кількість українських прапорів, які повертаються на своє законне місце в межах оборонної операції вже десятки.

До теми Ще більше українських прапорів: ЗСУ звільнили П'ятихатки та Кучерське

ЗСУ звільняють населені пункти від окупантів

Президент розповів, що українські захисники вже звільнили на півдні 41 населений пункт звільнено.

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