Глава держави зазначив, що сьогодні отримали хороші новини з Півдня, повідомляє 24 канал. Кількість українських прапорів, які повертаються на своє законне місце в межах оборонної операції вже десятки.
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ЗСУ звільняють населені пункти від окупантів
Президент розповів, що українські захисники вже звільнили на півдні 41 населений пункт звільнено.
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