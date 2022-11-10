Представник ГУР Міноборони Андрій Черняк розповів, що російська агентура працює із західними ЗМІ для проведення інформаційних операцій.
До теми В Україні затримали блогера Russia Today, який поширював у ЄС фейки про війну
Як Росія дискредитує Україну
Яскравий приклад дезінформаційної кампанії росіян – вигаданий продаж Україною західного озброєння або застосування ЗСУ "брудної бомби". Черняк пояснив, що росіяни дуже зацікавлені в тому, щоб перекрити шляхи постачання зброї від українських партнерів, адже розуміють, що без їхньої військово-технічної допомоги Україні буде дуже тяжко.
На фінансування саме цієї інформаційної кампанії щодо протидії надходженню зброї росіяни витрачають мільйони доларів. Вона масштабна і поки неефективна. Проте країна-терорист не полишає спроб чинити вплив на країни Європи, зокрема Велику Британію, на німецьке суспільство,
– сказав представник ГУР.
Він уточнив, що окупанти намагаються унеможливити надходження зброї до України будь-якими способами. Залучені й космічна розвідка, і агентурна мережа, і всі засоби політичного та економічного шантажу.
Інформаційні атаки через ЗМІ – це лише одна зі складових широкомасштабної інформаційної операції з дискредитації України перед західним світом,
– розповів Черняк.
Останні новини з інформаційного фронту
- У Чернігові затримали блогера Russia Today, який розповсюджував дезінформацію з фронту і закликав країни ЄС обмежити допомогу нашій державі. Ворожим поплічником виявився громадянин однієї з європейських країн, який готував пропагандистські матеріали для російського Russia Today.
- Ще двох ворожих пропагандистів викрито на Дніпропетровщині. Одна з них – мешканка Покрова, яка поширювала через соцмережі заклики на підтримку окупантів. За це, у разі захоплення регіону, вона сподівалась отримати російський паспорт.
- Інший проросійський агітатор – мешканець Новомосковська. Він агітував до захоплення влади і займався дискредитацією української влади. Під час обшуків правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із відповідними доказами.