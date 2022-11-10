Представник ГУР Міноборони Андрій Черняк розповів, що російська агентура працює із західними ЗМІ для проведення інформаційних операцій.

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Як Росія дискредитує Україну

Яскравий приклад дезінформаційної кампанії росіян – вигаданий продаж Україною західного озброєння або застосування ЗСУ "брудної бомби". Черняк пояснив, що росіяни дуже зацікавлені в тому, щоб перекрити шляхи постачання зброї від українських партнерів, адже розуміють, що без їхньої військово-технічної допомоги Україні буде дуже тяжко.

На фінансування саме цієї інформаційної кампанії щодо протидії надходженню зброї росіяни витрачають мільйони доларів. Вона масштабна і поки неефективна. Проте країна-терорист не полишає спроб чинити вплив на країни Європи, зокрема Велику Британію, на німецьке суспільство,

– сказав представник ГУР.

Він уточнив, що окупанти намагаються унеможливити надходження зброї до України будь-якими способами. Залучені й космічна розвідка, і агентурна мережа, і всі засоби політичного та економічного шантажу.

Інформаційні атаки через ЗМІ – це лише одна зі складових широкомасштабної інформаційної операції з дискредитації України перед західним світом,

– розповів Черняк.

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