Представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк рассказал, что российская агентура работает с западными СМИ для проведения информационных операций.

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Как Россия дискредитирует Украину

Яркий пример дезинформационной кампании россиян – вымышленная продажа Украиной западного вооружения или применение ВСУ "грязной бомбы". Черняк объяснил, что россияне очень заинтересованы в том, чтобы перекрыть пути поставок оружия от украинских партнеров, понимая, что без их военно-технической помощи Украине будет очень тяжело.

На финансирование именно этой информационной кампании по противодействию поступлению оружия россияне тратят миллионы долларов. Она масштабна и пока что неэффективна. Однако страна-террорист не оставляет попыток оказать влияние на страны Европы, в частности Великобританию, на немецкое общество,

– сказал представитель ГУР.

Он уточнил, что оккупанты пытаются сделать невозможным поступление оружия в Украину любыми способами. Привлечены и космическая разведка, и агентурная сеть, и все средства политического и экономического шантажа.

Информационные атаки через СМИ – это лишь одна из составляющих широкомасштабной информационной операции по дискредитации Украины перед западным миром,

– рассказал Черняк.

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