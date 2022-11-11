Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский. Ранее сообщалось о том, что для россиян означает потеря Херсона.

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Позиция русских военных

Олевский отметил, что позиция российских военных, генералов и полковников, полностью поддерживавших идею Путина воевать с Украиной, сейчас является воем. Они призывают расстрелять Путина и Суровикина за измену. Они поняли, что проиграли.

Военные не могут понять, что они виноваты. Самое главное, что происходит в российском обществе – это желание военных, желавших войны, наказать тех, кто виноват в поражении. Это, наверное, будет иметь последствия,

– заметил российский оппозиционный журналист.

Позиция рядовых россиян

Он продолжил, что идеологически промытые россияне сейчас растеряны. Они никогда не знали, по каким правилам жить, а теперь эти правила будут в очередной раз изменены. Сейчас они попытаются максимально дистанцировать себя от новостей, от негативной информации и ждать методички относительно того, как сейчас выглядит картина мира.

"Это попытка довести огромное количество людей в состояние психического заболевания. Это удастся сделать, и я не представляю, как людям удастся пережить эту тяжелую травму. Однако смотреть, как плохо людям, радовавшимся войне, доставляет большое удовольствие", – подчеркнул редактор The Insider.

Позиция российских бизнес-силовиков

По его словам, в России есть еще такая каста, как бизнес-силовики. Они были не прочь управлять не только российским ресурсом, но и украинским. Но теперь их желание удержать и не потерять хотя бы то, что у них осталось.

Они войдут в жесткое противодействие. Начнутся зачистки. Есть достаточно мощная ГРУ, а есть достаточно могущественные люди, которые не собираются терять больше ни копейки денег из имеющих, потому что и без того потеряли уже очень много,

– подчеркнул Олевский.

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Позиция Путина

По его мнению, сейчас вопрос переизбрания Путина в 2024 году или даже его выдвижение уже стоит. Если раньше оно даже не стояло, то теперь оно стоит на повестке дня. Вряд ли что-то произойдет к 2024 году.

"Впрочем, вероятность того, что сейчас последний срок Путина, сейчас формируется под Херсоном, скажем так", – подытожил российский оппозиционный журналист.

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