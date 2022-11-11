Арбузы из Херсона почти стали географическим брендом. Их заждался почти каждый украинец, поскольку Херсон находился под оккупацией россиян еще с марта.

Важно Украина почти полностью контролирует Херсон, – Минобороны

Арбузы сегодня заполонили сеть. 24 канал, кстати, тоже поддержал флешмоб.



24 канал также поддержал арбузный флешмоб.

Кроме того, к инициативе присоединились украинские официальные службы. Теперь арбузы украшают страницы ГСЧС, Укрзализныци, НАБУ, ГНСУ, Верховной Рады, Энергоатома, Укрпочты.

Эмблемы с арбузами / Фото из сети:

Новая Почта и Укрпочта отмечают также возвращение Херсона. К примеру, Укрпочта анонсировала выход новых марок и открыток. Кроме того, на страницах также красуются арбузы.

Почтовые арбузы / Фото из сети:

Важную дату также обозначили арбузом / Фото из телеграма

Освобождение Херсона: что известно

С 9 ноября начали появляться сообщения, что ВСУ освобождают населенные пункты на Юге. В частности, защитники полностью деоккупировали Николаевскую область и стали продвигаться по Херсонщине.

11 ноября украинские воины вошли в Херсон. Жители города вышли на центральную площадь, чтобы встречать героев с украинскими флагами.

Затем в ГУР Минобороны официально подтвердили, что Херсон возвращается под контроль Украины.

В Херсоне проводят зачистку от остатков оккупационных войск. Местных жителей просят оставаться дома.

Кстати – в освобожденном Херсоне раздался Гимн Украины: видео