Сначала после удачного контрнаступления ВСУ россияне сбежали из Харьковской области, а теперь сбегают с правобережья Херсонской. Об этом в эфире 24 канала рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Последний козырь Путина не сыграл
Эксперт отмечает, что еще до этого Эрдоган фактически взял Путина, как котенка в лоток, ткнул в зерновое соглашение. Президент Турции признал, что российский диктатор там фактически не нужен, но, если хочет, может участвовать.
Эрдоган указал Путину его место, очень жестко показал. Сейчас я еще увидел новость, что на саммите G20 лидеры Китая Си Цзиньпин и США Джо Байден впервые со времени избрания последнего президентом проведут закрытую встречу.
– отмечает Борис Тизенгаузен.
По его словам, сейчас даже российские пропагандисты не могут правдоподобно объяснить, как получилось, что 300 тысяч мобилизовали, из которых 100 тысяч уже отправили на фронт, руководство сменили, а единственный областной центр, захваченный в 2022 году, все равно потеряли.
"Фактически, российская армия оказалась менее дееспособной, чем мы могли себе представить. Хотя недооценивать не стоит – это тоже большое количество людей с оружием и ракетами. Впрочем, это сигнал всему миру, что последний козырь Путина не сыграл", – говорит политтехнолог.
У него осталось еще несколько пугалок, но даже их уже не так много:
- тактический ядерный удар,
- массированные удары по энергетической инфраструктуре,
- теракт с Запорожской АЭС или грязной бомбой.
Еще один козырь – тысяч 100 загнать в Беларусь и попугать нас, попытавшись перерезать логистические цепи, или снова попытаться оцепить Киев. Вот и все,
– убежден Борис Тизенгаузен.
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Освобождение Херсона: что известно
- Контрнаступление Вооруженных Сил Украины началось еще в первые дни сентября 2022 года. Ввиду рельефа местности он был очень сложным для наших войск.
- Впрочем, мужественные воины из сил обороны Украины смогли создать настоящий ад для оккупантов, ежедневно освобождая метр за метром нашей земли.
- Прошло два месяца, прежде чем оборона россиян фактически посыпалась. Настолько, что бегство из Херсона пришлось объявить на уровне министерства обороны и генерального штаба армии России. Это произошло 9 ноября.
- Через 2 тяжелых дня воины Вооруженных Сил Украины зашли в Херсон. Министерство обороны официально подтвердило, что Украина почти полностью контролирует Херсон.