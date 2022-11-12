Многие населенные пункты Херсонщины остаются без электроэнергии в течение длительного времени из-за обстрелов, разрушений и мародерства российских оккупантов. Инфраструктура региона существенно повреждена.

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Для восстановления электроснабжения требуется разрешение военных

Работники компании "Херсоноблэнерго" приступают к процессу возобновления поставок электроэнергии в деоккупированный Херсон.

Директор компании Игорь Сафронов заявил, что работы по оперативному возобновлению энергоснабжения на освобожденных территориях Херсонской области очень много. Ситуация с энергоснабжением в Херсоне сверхсложная.

Специалисты "Херсоноблэнерго" готовы приступить к процессу восстановления электросетей сразу же после официального разрешения украинских военных на вход в город.

Электросети города полностью повреждены

Исполнительный директор энергокомпании "ДТЭК" Дмитрий Сахарук сообщил, что на освобожденной территории Херсонщины первые населенные пункты будут заживлены электричеством на следующей неделе.

Сначала будет осмотр, после осмотра будет первое понимание, что нужно и что можно сделать,

– сказал Сахарук.

Он подчеркнул, что российские захватчики не просто повредили – специально взорвали электрооборудование. По его словам, высоковольтные линии, основные линии, питающие город Херсон, разрушены, как и подстанция.

Кроме того, на линиях, которые питают Херсонскую область в части правого берега, тоже есть повреждения, которые нужно будет устранить. Он добавил, что российские войска разрушили также линии электропередачи, идущие на Херсон из Каховской ГЭС.

Электроснабжение на Херсонщине возобновят через месяц

По словам Сахарука, 12 ноября специалисты "Херсоноблэнерго" осмотрят масштабы выполнимых работ, а завтра саперы проведут разминирование на предприятии, а затем объединенными усилиями начнется восстановление.

Он отметил, что Херсон не будет первым городом в области с правого берега, который будет заживлен, потому что в других районах немного лучше ситуация. Сахарук прогнозирует, что в Берислав подадут напряжение чуть раньше. На те села, которые расположены ближе к Днепру, нужно больше времени, потому что там многое взорвали россияне, когда отходили.

Он отметил, что высоковольтное оборудование пока в дефиците, поэтому Херсонской области будет предоставлена помощь из запасов других облэнерго. Исполнительный директор ДТЭК также отметил, что полное возобновление энергоснабжения в Херсонской области по оптимистическому сценарию состоится примерно через месяц, но первая электроэнергия в населенные пункты региона должна пойти раньше.

О воздушных тревогах будут предупреждать по радио

В деоккупированном Херсоне украинское радио вещает на FM-частоте 92 МГц (FM) и на средних волнах 1278 кГц (AM). Поскольку в Херсоне отсутствует электроэнергия, о воздушных тревогах местных жителей будут предупреждать на этих частотах.

На севере Херсонщины (Нововоронцовка, Давыдов Брод, Большая Александровка, Большая Лепетиха) также есть украинское радио на частоте 103 МГц (FM) и Радио Культура 90 МГц. На границе Николаевской и Херсонской областей в сторону Николаева о воздушной угрозе будут предупреждать на Радио Луч на 88.8 и Радио Культура на 100.1.

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