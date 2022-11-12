Багато населених пунктів Херсонщини не мають електроенергії упродовж тривалого часу через обстріли, руйнування та мародерство російських окупантів. Інфраструктура регіону зазнала суттєвих пошкоджень.

Цікаво Під час окупації Херсонщини бабуся поцупила в росіян набої та передала їх ЗСУ: зворушливе відео

Для відновлення електропостачання потрібен дозвіл військових

Працівники компанії "Херсонобленерго" розпочинають процес відновлення постачання електроенергії до деокупованого Херсону.

Директор компанії Ігор Сафронов заявив, що роботи з оперативного відновлення енергопостачання на звільнених територіях Херсонської області дуже багато. Ситуація з енергопостачанням в Херсоні надскладна.

Фахівці "Херсонобленерго" готові приступити до процесу відновлення електромереж одразу після офіційного дозволу українських військових на вхід у місто.

Електромережі міста повністю пошкоджені

Виконавчий директор енергокомпанії "ДТЕК" Дмитро Сахарук повідомив, що на визволеній території Херсонщини перші населені пункти будуть заживлені електрикою наступного тижня.

Спочатку буде огляд, після огляду буде перше розуміння, що потрібно і що можна зробити,

– сказав Сахарук.

Він наголосив, що російські загарбники не просто пошкодили – спеціально підірвали електрообладнання. За його словами, високовольтні лінії, основні лінії, які живлять саме місто Херсон, зруйновані, як і підстанція.

Крім того, на лініях, які живлять Херсонську область в частині правого берега теж є пошкодження, які потрібно буде усунути. Він додав, що російські війська зруйнували також лінії електропередачі, які ідуть на Херсон з Каховської ГЕС.

Електропостачання на Херсонщині відновлять за місяць

За словами Сахарука, 12 листопада фахівці "Херсонобленерго" оглянуть масштаби робіт, які можна виконати, а завтра сапери проведуть розмінування на підприємстві, а потім об’єднаними ресурсами розпочнеться відновлення.

Він зауважив, що Херсон не буде першим містом в області з правого берега, яке буде заживлено, тому що в інших районах трохи краща ситуація. Сахарук прогнозує, що у Берислав подадуть напругу трохи раніше. На ті села, які розташовані ближче до Дніпра, потрібно більше часу, бо там багато чого підірвали росіяни, коли відходили.

Він зазначив, що високовольтне обладнання наразі у дефіциті, тому для Херсонської області буде надана допомога із запасів інших обленерго. Виконавчий директор ДТЕК також зауважив, що повне відновлення енергопостачання на Херсонщині за оптимістичним сценарієм відбудеться приблизно за місяць, але перша електроенергія у населені пункти регіону має піти раніше.

Про повітряні тривоги попереджатимуть на радіо

У деокупованому Херсоні Українське Радіо мовить на фм-частоті 92 МГц (FM) і на середніх хвилях 1278 кГц (AM). Оскільки в Херсоні відсутня електроенергія, то про повітряні тривоги місцевих жителів попереджатимуть на цих частотах.

На півночі Херсонщини (Нововоронцовка, Давидів Брід, Велика Олександрівка, Велика Лепетиха) також чути Українське радіо на частоті 103 МГц (FM) та Радіо Культура 90 МГц.

На межі Миколаївської та Херсонської областей в бік Миколаєва про повітряну загрозу попереджатимуть на Радіо Промінь на 88.8 та Радіо Культура на 100.1

Звільнення Херсону: що потрібно знати

Зауважте – У Херсон зайшли перші іноземні журналісти: дивіться відео