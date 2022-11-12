Жителі Херсона радо зустрічали українських захисників. Місцеві зі сльозами на очах обіймали наших військовослужбовців та щиро дякували за звільнення від російського ярма.

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Бабуся "припасла" для наших воїнів набої

Одна з таких зворушливих історій потрапила у мережу. Український військовий завітав до місцевої жительки, аби повідомити про деокупацію території. Натомість бабуся віддала йому чимало набоїв, які ймовірно, поцупила в окупантів.

Бийте цих к******,
– сказала бабуся, плачучи.

Український військовий пообіцяв, що наступного дня привезе жінці їжу та гуманітарну допомогу.

На Херсонщині бабуся припасла для наших воїнів трохи набоїв: дивіться відео

Нагадаємо, Українські захисники зустрілись з жителями звільненого населеного пункту на Херсонщині. Один з них під час окупації вкрав у росіян гранатомети. Тепер чоловік передає їх ЗСУ.

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