Жителі Херсона радо зустрічали українських захисників. Місцеві зі сльозами на очах обіймали наших військовослужбовців та щиро дякували за звільнення від російського ярма.
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Бабуся "припасла" для наших воїнів набої
Одна з таких зворушливих історій потрапила у мережу. Український військовий завітав до місцевої жительки, аби повідомити про деокупацію території. Натомість бабуся віддала йому чимало набоїв, які ймовірно, поцупила в окупантів.
Бийте цих к******,
– сказала бабуся, плачучи.
Український військовий пообіцяв, що наступного дня привезе жінці їжу та гуманітарну допомогу.
На Херсонщині бабуся припасла для наших воїнів трохи набоїв: дивіться відео
Нагадаємо, Українські захисники зустрілись з жителями звільненого населеного пункту на Херсонщині. Один з них під час окупації вкрав у росіян гранатомети. Тепер чоловік передає їх ЗСУ.
Звільнення Херсону: що потрібно знати
- 11 листопада ЗСУ зайшли у Херсон. Місцеві мешканці радо зустрічали українських військових зі сльозами на очах та прапорами України
- У ГУР повідомили, що Херсон повертається під контроль України й до міста заходять частини ЗСУ.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр нагадала, що звільнення населених пунктів відбувається в декілька етапів. За її словами, у Херсон зайшли спецпідрозділи. Проте основні війська ЗСУ перебувають на підступах до міста.
- А у Генштабі ЗСУ заявили, що підрозділи наших військ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра.
- Раніше у мережі опублікували відео з машини росіян, які їдуть з Херсона. На записі окупанти жаліються на тиск з боку українських військ і буквально плачуть через від'їзд на свою Батьківщину.
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