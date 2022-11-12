11 листопада у центрі Херсона почали з'являтися синьо-жовті прапори. Місцеві мешканці зустріли українських захисників на площі, скандуючи "ЗСУ", пише 24 канал.

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Херсонці продовжують зустрічати

Багато людей плакали, не стримуючи емоцій. На другий день після звільнення місцеві продовжують радо відати наших захисників у місті.

Як херсонці зустрічають ЗСУ: дивіться відео

Ще один зворушливий ролик опублікував український активіст Сергій Стерненко. На відео видно, як місцеві зібралися в центрі, аби зустріти наших захисників. Зокрема, херсонці взяли з собою синьо-жовті прапори.

Херсонці зібралися у центрі, аби зустріти ЗСУ: відео

Херсонці знову зібрались на площі Свободи: відео

Попри те, що ЗСУ вже офіційно зайшли у Херсон, наші захисники ще мають зачистити місто. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що зачистка міста після звільнення від російських окупантів може тривати кілька тижнів, проте українським силам відомі всі колаборанти та зрадники у деокупованих населених пунктах.

Маляр підкреслила, що людям здається, ніби звільнення – це зайшли, поставили прапор і все. Насправді, пояснила заступниця міністра оборони, звільнення українських територій – це переважно стабілізаційні заходи, і вони іноді тривають тижнями.

Зверніть увагу! Після деокупації у Херсонській області зростає загроза повітряних атак російських загарбників. Ймовірно, у регіоні частіше буде повітряна тривога.

Ганебна втеча російських окупантів

Тікаючи на лівий берег, окупанти знищили все, що тільки можна, аби спаскудити життя мешканців. Зокрема, знищили критичну інфраструктуру.

загарбники повністю знищили енергосистему Херсона. Тому у регіоні серйозні проблеми з електропостачанням. Скільки знадобиться часу для відновлення, наразі достеменно невідомо. Усе залежить від характеру руйнувань.

У ДТЕК готові надати людей, техніку та матеріали для того, щоб допомогти якомога швидше відновити енергетичну інфраструктуру на звільненій території Херсонської області.

Також загарбники підірвали 7 важливих мостів. Ймовірно, вони сподівались, що це зменшить натиск ЗСУ.

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