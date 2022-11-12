Ймовірно, у Херсонській області частіше буде повітряна тривога. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Важливо Росія повністю знищила енергосистему Херсона, – ДТЕК
Загроза повітряних атак ворога на Херсонщині
Ігнат припустив, що на Херсонщині можуть почастішати повітряні тривоги.
Херсонська область буде, мабуть, однією з перших, на жаль, зустрічати ці ворожі засоби, які будуть летіли, у тому числі, з окупованого Криму, з моря, з кораблів,
– зазначив речник командування Повітряних сил.
Речник Повітряного командування ЗСУ також зазначив, що коли окупанти відходили з Херсона, вони знищили все, що тільки можна, аби спаскудити життя мешканців. Зокрема, знищили критичну інфраструктуру.
Читайте також Визнали, що самі знищили: росЗМІ опублікували кадри підриву мосту на Каховській ГЕС
Окупанти повністю знищили енергосистему Херсона
Російські загарбники повністю знищили енергосистему Херсона. Про це повідомили в ДТЕК.
Наразі невідомо, скільки часу знадобиться фахівцям, аби відновити все обладнання й інфраструктуру та ввімкнути світло. Втім, у ДТЕК припускають, що вирішать проблеми орієнтовно через 30 днів.
Тим часом про повітряні тривоги на Херсонщині жителів повідомляє "Українське радіо".
Варто побачити – Грандіозне звільнення Херсону: дивіться відео