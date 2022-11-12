Після звільнення Херсона з'ясувалося, що російські загарбники зруйнували всю енергосистему. Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Важливо Скільки триватиме зачистка у Херсоні: прогноз Міноборони

Окупанти повністю знищили енергосистему Херсона

Сахарук наголосив, що окупанти зруйнували в Херсоні всю енергосистему. Ситуація дуже складна. Електроенергії немає взагалі.

Скільки знадобиться часу для відновлення, наразі достеменно невідомо. Усе залежить від характеру руйнувань.

Але, наприклад, Київська область нами була відновлена за 30 днів після повної деокупації. Тому, я думаю, більш-менш про такі строки можна говорити і на звільненій території Херсонської області. Головне зараз консолідувати всі зусилля для того, щоб якомога швидше відновити електрику,

– підкреслив Дмитро Сахарук.

У ДТЕК готові надати людей, техніку та матеріали для того, щоб допомогти якомога швидше відновити енергетичну інфраструктуру на звільненій території Херсонської області.

Електроенергію можуть повернути не за графіком, але треба подати її для того, аби полегшити ситуацію. І це напевно зараз один з пріоритетів, на які потрібно звернути увагу, переконує виконавчий директор ДТЕК.

Сахарук також наголосив, що електроенергія потрібна як людям, так і Збройним силам України, аби забезпечити надійний захист Херсону від загарбників.

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Що відбувається на Херсонщині: останні новини

Українські захисники проводять стабілізаційні заходи на звільненій від загарбників території Херсонської області. У Міноборони зазначили, що зачистка може тривати кілька тижнів.

Частина окупантів досі залишається на правому березі Дніпра. В американському інституті з вивчення війни зазначили, що ті російські бійці, які не втекли, розпорошилися по області. Аналітики припускають, що деякі, можливо, залишилися, намагаючись вести партизанську діяльність невеликими групами.

У Білому домі прокоментували деокупацію Херсону. Американські високопосадовці назвали її "видатною перемогою України".

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що під час втечі з Херсона "кадирівці" підсмажили своїх бійців.

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