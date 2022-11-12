Про це сказав радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван. Він наголосив, що єдиний обласний центр, який росіяни захопили після 24 лютого, повернулася під контроль України.

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Українці щойно здобули видатну перемогу, адже єдина регіональна столиця, яку Росія захопила під час цієї війни, тепер повернулася під український прапор,

– зазначив Салліван.

Він також виступив проти того, що деякі політики намагаються тиснути на президента Володимира Зеленського, щоб той погодився на переговори з Росією. Салліван наголосив, що Україна є "стороною миру" у цій війні. Росія може припинити війну просто забравши свої війська з території України. Водночас, якщо ЗСУ перестануть битися, то Україні настане кінець.

Зверніть увагу! Президент Франції Еммануель Макрон привітав українців зі звільненням Херсона дописом українською мовою у твітері. Він наголосив, що Париж продовжить підтримувати Київ.

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Херсон повернувся під контроль України: головне

11 листопада відбулася історична подія – українські військові увійшли в Херсон. Місцеві мешканці, які зустрічали ЗСУ, плакали від радості.

Багато людей вийшли на головну площа міста з національним прапором. Ввечері херсонці співали пісень і танцювали біля вогнища. У місті панувала неймовірна атмосфера радості.

Українська розвідка закликала всіх російських окупантів, які перебувають у Херсоні, здаватися у полон.

У Міноборони повідомили, що на повну зачистку міста підуть тижні. Однак ЗСУ знають імена всіх зрадників.

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