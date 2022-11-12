Про це сказав радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван. Він наголосив, що єдиний обласний центр, який росіяни захопили після 24 лютого, повернулася під контроль України.
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Українці щойно здобули видатну перемогу, адже єдина регіональна столиця, яку Росія захопила під час цієї війни, тепер повернулася під український прапор,
– зазначив Салліван.
Він також виступив проти того, що деякі політики намагаються тиснути на президента Володимира Зеленського, щоб той погодився на переговори з Росією. Салліван наголосив, що Україна є "стороною миру" у цій війні. Росія може припинити війну просто забравши свої війська з території України. Водночас, якщо ЗСУ перестануть битися, то Україні настане кінець.
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Херсон повернувся під контроль України: головне
- 11 листопада відбулася історична подія – українські військові увійшли в Херсон. Місцеві мешканці, які зустрічали ЗСУ, плакали від радості.
- Багато людей вийшли на головну площа міста з національним прапором. Ввечері херсонці співали пісень і танцювали біля вогнища. У місті панувала неймовірна атмосфера радості.
- Українська розвідка закликала всіх російських окупантів, які перебувають у Херсоні, здаватися у полон.
- У Міноборони повідомили, що на повну зачистку міста підуть тижні. Однак ЗСУ знають імена всіх зрадників.
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