После освобождения Херсона выяснилось, что российские захватчики разрушили всю энергосистему. Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

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Оккупанты полностью уничтожили энергосистему Херсона

Сахарук подчеркнул, что оккупанты разрушили в Херсоне всю энергосистему. Ситуация очень сложная. Электроэнергии нет вообще.

Сколько потребуется времени для восстановления, пока неизвестно. Всё зависит от характера разрушений.

Но, например, Киевская область нами была восстановлена через 30 дней после полной деоккупации. Поэтому, я думаю, более или менее о таких сроках можно говорить и на освобожденной территории Херсонской области. Главное сейчас консолидировать все усилия для того, чтобы как можно скорее восстановить электричество,

– подчеркнул Дмитрий Сахарук.

В ДТЭК готовы предоставить людей, технику и материалы для того, чтобы как можно скорее восстановить энергетическую инфраструктуру на освобожденной территории Херсонской области.

Электроэнергию могут вернуть не по графику, но нужно подать ее для того, чтобы облегчить ситуацию. И это, наверное, сейчас один из приоритетов, на которые нужно обратить внимание, убеждает исполнительный директор ДТЭК.

Сахарук также подчеркнул, что электроэнергия нужна как людям, так и Вооруженным силам Украины, чтобы обеспечить надежную защиту Херсона от захватчиков.

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Что происходит на Херсонщине: последние новости

Украинские защитники проводят стабилизационные мероприятия на освобожденной от захватчиков территории Херсонской области. В Минобороны отметили, что зачистка может занять несколько недель.

Часть оккупантов до сих пор остается на правом берегу Днепра. В американском институте по изучению войны отметили, что не сбежавшие российские бойцы рассредоточились по области. Аналитики предполагают, что некоторые, возможно, остались, пытаясь вести партизанскую деятельность небольшими группами.

В Белом доме прокомментировали деоккупацию Херсона. Американские чиновники назвали ее "выдающейся победой Украины".

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что во время бегства из Херсона "кадыровцы" поджарили своих бойцов.

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