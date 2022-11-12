Українські воїни звільнили Херсон з-під російської окупації 11 листопада. Що буде з загарбниками, які залишилися на правому березі Дніпра, повідомили аналітики американського інституту вивчення війни. Про це розповідає 24 канал.

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Частина окупантів розпорошилася на правому березі Дніпра

Хоча в міноборони Росії напередодні збрехали, що нібито їхні війська вже завершили відхід на лівий берег Дніпра, на правому залишилася частина загарбників. Вони переодяглися в цивільний одяг та ховаються.

В ISW припустили, що ймовірно, ті, хто не встиг втекти, розпорошені по всій області та намагаються відступити, оскільки українські сили просуваються до річки Дніпро. Також аналітики зазначили, що деякі, можливо, залишилися, намагаючись вести партизанську діяльність невеликими групами.

Однак скільки бійців Путіна залишилися на західному березі Дніпра, наразі незрозуміло. Російські джерела зазначали, що відхід тривав три дні, і стверджували, що 20 000 російських військовослужбовців і 3500 одиниць військової техніки переправили через Дніпро.

Також в американському інституті з вивчення війни зазначили, що окупанти намагалися заблокувати наступ наших захисників. Для цього зруйнували Антонівський та Залізничний міст, мостову дамбу Нової Каховки через річку Дніпро та Дарівський міст над річкою Інгулець. Це підтверджують і супутникові знімки.

Геолокаційні супутникові зображення також вказують на те, що російські війська підготували першу та другу лінії оборони на південь від річки Дніпро та, ймовірно, продовжуватимуть зусилля щодо зміцнення позицій на лівому березі найближчими днями,

– підсумували в ISW.

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Звільнення Херсона від російських загарбників: останні новини

Українські захисники звільнили Херсон від окупантів 11 листопада. Місцеві жителі масово зустрічали наших героїв, дякували, не стримували своїх емоцій, обіймали воїнів та та скандували "ЗСУ" та "Слава Україні".

Люди буквально святкують звільнення рідної землі від російських вбивць, терористів та катів.

Попри те, що наші воїни вже зайшли в місто, його треба зачистити. У Міноборони розповіли, що цей процес може тривати кілька тижнів. Однак, ЗСУ відомі всі імена всіх колаборантів та зрадників у деокупованих населених пунктах, тож уникнути відповідальності за злочини проти українського народу не вийде.

ЗСУ поцілили у штаб ворога на Херсонщині. Зокрема, у Червоному Маяку, за попередньою інформацією, ліквідували 30 окупантів. Окрім того – 2 ворожі танки та 4 вантажівки.

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