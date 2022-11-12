По всей вероятности, в Херсонской области чаще будет воздушная тревога. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Важно Россия полностью уничтожила энергосистему Херсона, – ДТЭК
Угроза воздушных атак врага в Херсонской области
Игнат предположил, что в Херсонской области могут участиться воздушные тревоги.
Херсонская область будет, пожалуй, одной из первых, к сожалению, встречать эти вражеские средства, которые летели, в том числе, из оккупированного Крыма, с моря, с кораблей,
– отметил представитель командования Воздушных сил.
Спикер Воздушного командования ВСУ также отметил, что когда оккупанты уходили из Херсона, они уничтожили все, что только можно, чтобы убить жизнь жителей. В частности, была уничтожена критическая инфраструктура.
Читайте также Признали, что сами уничтожили: росСМИ опубликовали кадры подрыва моста на Каховской ГЭС
Оккупанты полностью уничтожили энергосистему Херсона
Российские захватчики полностью уничтожили энергосистему Херсона. Об этом сообщили в ДТЭК.
Пока неизвестно, сколько времени понадобится специалистам, чтобы восстановить все оборудование и инфраструктуру и включить свет. Впрочем, в ДТЭК предполагают, что решат проблемы ориентировочно через 30 дней.
Между тем, о воздушных тревогах на Херсонщине жителей оповещает "Украинское радио".
Стоит увидеть – Грандиозное освобождение Херсона: смотрите видео