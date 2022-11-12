Пропагандистские СМИ опубликовали видео с момента взрыва на мосту Каховской ГЭС, который устроили россияне во время отступления с правого берега Днепра, пишет 24 канал .

Попытка взорвать Каховскую ГЭС – объявление войны всему миру, – Зеленский предупредил россиян

оккупанты взорвали мост на Каховской ГЭС

Впервые информация о взрыве автомобильного моста в районе Каховской ГЭС появилась вечером 11 ноября.

РосСМИ отмечают, что в результате взрыва на мосту на Каховской ГЭС дамба серьезных повреждений не получила.

Эта переправа соединяла левобережную и правобережную части Херсонской области.

Подрыв моста на Каховской ГЭС: смотрите видео

По данным американской компании спутниковых снимков Maxar , проезжую часть и железнодорожную линию из-за плотины, казалось, разорвали. Также были повреждены несколько других переездов, включая железнодорожный мост и мост в Дарьевке.

Напомним, что россияне разрушили Антоновский мост – главный переход через Днепр. Его взорвали на рассвете 11 ноября, перед тем, как ВСУ зашли в город.

Очевидцы рассказывали, что перед рассветом слышал мощный взрыв. Он не походил на те, что звучали на протяжении всей войны.

Контрнаступление на Херсонщине: главное

Украинские военные успешно деоккупируют Юг. 9 ноября начали появляться сообщения, что ВСУ увольняют населенные пункты в Херсонской области. В частности, уволили Чернобаевку и Берислав. Россияне начали отводить войска на левый берег.

Уже 11 ноября Минобороны сообщило об освобождении Херсона от кафиров. ВСУ, а пути отступления российских кафиров находятся под огненным контролем украинской армии.

В тот день российское минобороны отчиталось, что полностью перебросили свои войска на левый берег Днепра. Там заявили, что при уходе не потеряли ни одной единицы военной техники и вооружения. Ну и конечно, что обошлось без потерь среди личного состава.

Однако спикер Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал интересную историю о бегстве кафиров. По его словам, кадыровцы "поджарили" своих .

Стоит посмотреть – исторические кадры большого наступления ВСУ на Юге: видео