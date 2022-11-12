Российские минобороны 11 ноября отчитались, что полностью перебросили свои войска на левый берег Днепра. Там заявили, что при уходе не потеряли ни одной единицы военной техники и вооружения. Ну и конечно, что обошлось без потерь среди личного состава.

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Как оккупанты бежали на левый берег

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал интересную историю о бегстве кафиров на левый берег. У захватчиков была паника, поэтому кое-кому так и не удалось скрыться.

Когда была толчея во время под переправы русских оккупантов на левый берег, то кадыровцы некоторых из русских военных "поджарили", потому что дрались за лодки, матрацы, чтобы убежать первыми.

– сказал спикер Одесской ОВА

Братчук пообещал, что расскажет все подробности этого инцидента, но несколько позже.

Увольнение Херсона: главное

11 ноября Минобороны Украины сообщило об освобождении Херсона от оккупантов. Вооруженные силы Украины вошли в город, а пути отступления российских кафиров находятся под огненным контролем украинской армии. Жители Херсона вышли на улицы, чтобы встретить украинских военных и отпраздновать увольнение .

Ранее в сети опубликовали видео с машины ехавших из Херсона россиян . На записи оккупанты жалуются на давление со стороны украинских войск и буквально плачут из-за отъезда на свою Родину.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что зачистка Херсона после освобождения от российских оккупантов может занять несколько недель, однако украинским силам известны все коллаборанты и предатели в деоккупированных населенных пунктах.

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