Російське міноборони 11 листопада прозвітувало, що повністю перекинули свої війська на лівий берег Дніпра. Там заявили, що під час відходу не втратили жодної одиниці військової техніки та озброєння. Ну і звісно, що минулось без втрат серед особового складу.

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Як окупанти тікали на лівий берег

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів цікаву історію про втечу окупантів на лівий берег. У загарбників була паніка, тому декому так і не вдалося втекти.

Коли була штовханина під час під переправи російських окупантів на лівий берег, то кадирівці декого з російських військових "підсмажили", тому що билися за човни, матраци, щоб втекти першими,

– сказав речник Одеської ОВА

Братчук пообіцяв, що розкаже всі подробиці цього інциденту, але дещо пізніше.

Звільнення Херсона: головне

11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в місто, а шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії. Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.

Раніше у мережі опублікували відео з машини росіян, які їдуть з Херсона. На записі окупанти жаліються на тиск з боку українських військ і буквально плачуть через від'їзд на свою Батьківщину.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що зачистка Херсона після звільнення від російських окупантів може тривати кілька тижнів, проте українським силам відомі всі колаборанти та зрадники у деокупованих населених пунктах.

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