Насамперед росіяни зруйнували Антонівський міст – головний водогін через Дніпро в Херсонській області.

До речі Окупанти підірвали всі мости через Дніпро на Херсонщині

Зруйнували 7 мостів

За добу, коли росіяни втікали з Херсона, було зруйновано щонайменше 7 мостів, 4 з них – через річку Дніпро. Про це свідчать, зокрема, супутникові знімки Maxar Technologies та інші фото.

Наприклад, росіяни зруйнували автомобільний і залізничний мости, які розташовані на дамбі в Новій Каховці. На супутникових знімках видно, як вода витікає з трьох шлюзів на критичній дамбі, що перетинає Дніпро. У місцевих телеграм-каналах повідомили про звуки вибухів навколо дамби.

Російські військкори публікували відео, на якому видно, що уся центральна частина мосту була зруйнована. Ймовірно, їх підірвали під час переходу російського угруповання військ з правого берега на лівий.

Деокупація Херсонщини: що відомо

ЗСУ в листопаді продовжили активний контрнаступ у Херсонській області. Вони один за одним звільняли населені пункти на правобережжі.

9 листопада окупанти заявили, що відводять свої війська з правого берега на лівий. Таким чином вони втекли з Херсона.

ЗСУ зайшли в обласний центр 11 листопада. Місцеві жителі зустрічали українських захисників з квітами. Наразі у місті триває зачистка.

Дивіться також – чергова ганьба окупантів: відео